Программа «C403L»: Еще немного — и американским авианосцам придется драпать от берегов Ирана впереди собственного визга США умоляют Россию не передавать Тегерану секреты самых убийственных для американской армии «игрушек» Несмотря на показную демонстрацию Дональдом Трампом «усталости от ежедневных побед», выясняется, что его администрация ведет тайные переговоры с Кремлем, в ходе которых пытается остановить передачу Исламской Республике Иран технологии производства летающих на сверхзвуке крылатых ракет.