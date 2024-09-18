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В Киеве требуют «отдать под суд» российских энергетиков

В Киеве требуют «отдать под суд» российских энергетиков

Политнавигатор Российские энергетики внимательно изучают последствия ударов по украинской инфраструктуре, ход восстановительных работ и каждый раз создают новую дорожную карту военным для будущих атак.

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Хахаха,а кули вы начинали войну,дебилы,пилять?
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1 д.
Лариса Козлова
Ну уж нет, сами сказали - декоммунизация. А уж кто её проводит, кастрюлеголовые или РФ, без разницы. Фиг вам, а не &quot;отдать под суд&quot;. 😂
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1 д.
Константин Самарин
Модет генерал введет санкции заодно и против своих вояк, обстреливающих АЭС в России?
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1 д.

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