"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить" — Фёдор Тютчев

КрестьянинΚύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με На третий год СВО начался процесс разрешения РЭБ для защиты энергетического комплекса.
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