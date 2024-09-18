БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • Владимир Моргунов
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"Умом Россию не понять, аршином общим не измерить: у ней особенная стать — в Россию можно только верить" — Фёдор Тютчев

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