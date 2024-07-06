18 барышень, которые красиво живут эту грешную жизнь

Куче девочек в детстве говорили, что нужно быть приличной, а злиться — вообще некрасиво. Но когда кто-то лезет в личные границы или просто ведет себя по-хамски, стоит отставить в сторону все правила и показать зубы.
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