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Рахмонову предложили бой с Кевином Ли

Бывший боец смешанных единоборств и известный аналитик Чейл Соннен рассказал, как американец Кевин Ли может получить возможность вернуться в UFC.

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