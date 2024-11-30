С первым днем зимы!

Тайми и Мисоля вместе с нами радуются предстоящим зимним забавам. 123RF/legion-media.ruВот и наступил первый зимний день — это время, когда природа начинает укутываться в снежное одеяло, а воздух наполняется ароматами грядущих праздников.
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