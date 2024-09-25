ЕНР: авиационный шум нарушает не продолжительность, а качество сна

Ученые из Университета Лестера установили, что люди, которые подвергаются воздействию ночного авиационного шума, подвержены беспокойству во время сна и нарушению циркадных ритмов, даже если они спят ночью полноценно.
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