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Газета.ру

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ЕНР: авиационный шум нарушает не продолжительность, а качество сна

ЕНР: авиационный шум нарушает не продолжительность, а качество сна

Ученые из Университета Лестера установили, что люди, которые подвергаются воздействию ночного авиационного шума, подвержены беспокойству во время сна и нарушению циркадных ритмов, даже если они спят ночью полноценно.

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