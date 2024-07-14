Невестка Валерии перенесла серьезную операцию после ДТП

Невестка певицы Валерии спустя несколько лет после аварии разбирается ее последствиями. Лиана Шульгина, супруга сына певицы Валерии, продолжает поправляться после серьезного автокатастрофы, которая произошла несколько лет назад.
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