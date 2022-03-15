Зачем ввели 10000 санкций. Антироссийские санкции рикошетят: в мире считают убытки

Напомню что я в ноябре на пике коронавирусных холиваров я цитировал нашего главреда alexsworda: Юмор в том, что по мере развития финансового и энергетического кризиса, которые никуда не делись, у кучи стран будут коллапсировать бюджеты и экономики, а с ними и возможность продолжать весьма дорогостоящие игры "в тотальную вакцинацию", да и в целом, уверен, многим из них станет не по силам удерживать медицину на уровне хотя бы начала 20-го века.