Средняя зарплата в Петербурге за май превысила 104 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная зарплата жителей Санкт-Петербурга в мае превысила 104 тысячи рублей. При этом наиболее высокие доходы были зафиксированы в сферах добычи полезных ископаемых и водного транспорта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии