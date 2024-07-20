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Средняя зарплата в Петербурге за май превысила 104 тысячи рублей

Средняя зарплата в Петербурге за май превысила 104 тысячи рублей

Среднемесячная номинальная зарплата жителей Санкт-Петербурга в мае превысила 104 тысячи рублей. При этом наиболее высокие доходы были зафиксированы в сферах добычи полезных ископаемых и водного транспорта.

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