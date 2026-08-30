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Татар-информ

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Активисты Молодежки Народного фронта помогли 95-летней труженице тыла

Активисты Молодежки Народного фронта помогли 95-летней труженице тыла

Фото: пресс-служба Молодежки Народного Фронта Республики Татарстан Активисты Молодежки Народного фронта в Татарстане оказали бытовую помощь 95-летней труженице тыла Розе Камаловой.

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