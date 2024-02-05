Биолог Опарин объяснил, когда мыло лишь сильнее пачкает руки

МОСКВА, 5 февраля, ФедералПресс. Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, в каких случаях мыло может только испачкать руки, а не отмыть.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии