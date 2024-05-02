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Счет 1520: Крапивин и Ушерович вновь «прокатили» бюджет

Счет 1520: Крапивин и Ушерович вновь «прокатили» бюджет

«Дочерние» компании скандально известной «Группы 1520», за которой стоят интересы «королей» госзаказов РЖД Алексея Крапивина и беглого Бориса Ушеровича, числятся налоговыми должниками на довольно крупную сумму - более 500 млн рублей.

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