Путин рассказал о взаимодействии ЦБ и правительства по крупным инвестиционным проектам

В ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) Владимир Путин подчеркнул, что тема формирования инвестиционных инициатив находится на постоянном контроле.
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