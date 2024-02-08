Онищенко назвал главные причины роста заболеваемости корью в России

МОСКВА, 8 января, ФедералПресс. Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко назвал причинами роста заболеваемости корью в России снижение иммунитета населения, а также отсутствие прививок от недуга у взрослых.
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