Суд США приговорил украинского хакера Васинского из REvil к 13 года тюрьмы

Суд Северного округа штата Техас приговорил украинского хакера Ярослава Васинского в возрасте 24 лет к 13 годам и семи месяцам тюрьмы за хакерские атаки с использованием вируса-вымогателя REvil (Sodinokibi).
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