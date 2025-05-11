Gugabyte выпустила Socket AM5-материнскую плату с встроенным в BIOS драйвер...

Gugabyte выпустила Socket AM5-материнскую плату с встроенным в BIOS драйвером Wi-FiКомпания Gigabyte представила материнскую плату X870 Aorus Stealth ICE, которая получила BIOS большего размера, чем у большинства конкурентов.
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