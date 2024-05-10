Соседи Орловской области подверглись ночной атаке беспилотников

В ночь на 10 мая украинские дроны атаковали НПЗ «Первый завод» в соседней с Орлом Калужской области. Об этом сообщают «Калужские новости»В ночь на 10 мая украинские дроны атаковали НПЗ «Первый завод» в соседней с Орлом Калужской области.
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