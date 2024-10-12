Авербух об уходе Загитовой из "Ледникового периода": будто 16 лет вела проект

Серебряный призер Олимпийских игр хореограф и постановщик ледовых шоу Илья Авербух, объясняя замену Алины Загитовой на Евгению Медведеву в роли ведущей "Ледникового периода", заявил, что этот проект никогда не имел постоянных ведущих, поэтому не стоит удивляться такой рокировке.