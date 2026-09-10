В Твери прошел масштабный чемпионат по бодибилдингу на Кубок ДОСААФ

В Твери состоялся турнир по бодибилдингу, собравший атлетов со всей страны. 6 сентября Тверь стала центром притяжения для сильнейших атлетов страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СВ Чисто танцы: Стои...
- Г Стало известно ка...
- Мошенники обманом...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым