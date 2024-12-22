Маргарита Дробязко вышла в свет впервые после рождения дочери

Поклонники смогли лично поздравить фигуристку ФОТО: KOMSOMOLSKAYA PRAVDA/GLOBAL LOOK PRESS В начале декабря поклонники фигуристов Маргариты Дробязко и Повиласа Ванагаса были ошеломлены удивительной новостью: супруги впервые стали счастливыми родителями.
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