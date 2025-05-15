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Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

Возлюбленная российского рэп-исполнителя Face (настоящее имя — Иван Дремин, внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) блогерша Марьяна Ро (настоящее имя — Марьяна Рожкова) прогулялась по улице в откровенном образе.

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