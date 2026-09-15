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Исторические факты о школе и особенностях обучения в разные эпохи

Школа, как социальный институт, имеет долгую историю, отражающую изменения в обществе и культуре. Само слово «школа» происходит от греческого «сколе», что означало «досуг».

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