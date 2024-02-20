Уролог-андролог Королев назвал четыре метода борьбы с эректильной дисфункцией

Сегодня врачи используют четыре основных метода для восстановления эректильной функции. Это лекарственные препараты, терапия с отрицательным давлением, интракавернозные инъекции и имплантация пенильных протезов, об этом "Газете.
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