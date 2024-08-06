Медвежий угол
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Медвежий угол

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Свежие комментарии

У российской армии нет и не может быть идиотских целей

У российской армии нет и не может быть идиотских целей

Иногда болтают на различных форумах или чатах, что российская армия имеет своей целью истребить украинский народ.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России в течение января нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего
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9 час.
Андрей Павлов
Если верить словам Конашенкова, мы уже у них давно всю промышленность выбили. И откуда что берется?
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4 час.
Александр Ляшенко
Что с головой у автора  опроса,запор мысли,понос слов.Поэтому и такая тупая формулировка вопросов.а может хочет скрыть свою суть?
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2 час.

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