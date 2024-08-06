У российской армии нет и не может быть идиотских целей

VG Vasily Golov Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России в течение января нанесли 127 ударов высокоточным оружием по украинским оборонным предприятиям, арсеналам, военным аэродромам и базам горючего

Андрей Павлов Если верить словам Конашенкова, мы уже у них давно всю промышленность выбили. И откуда что берется?