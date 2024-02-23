«Долгий путь к переоснащению танков»: Индия намерена заменить российские и немецкие двигатели своими установками

После начала проведения СВО немецкая промышленность, перегруженная заказами для нужд киевского режима, оказалась неспособной удовлетворить спрос своих зарубежных клиентов, нуждающихся в двигателях семейства MTU.
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