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«Долгий путь к переоснащению танков»: Индия намерена заменить российские и немецкие двигатели своими установками

«Долгий путь к переоснащению танков»: Индия намерена заменить российские и немецкие двигатели своими установками

После начала проведения СВО немецкая промышленность, перегруженная заказами для нужд киевского режима, оказалась неспособной удовлетворить спрос своих зарубежных клиентов, нуждающихся в двигателях семейства MTU.

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