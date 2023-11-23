Самые красивые дамбы из разных уголков планеты

Человек перегораживает реки уже несколько тысяч лет: первые дамбы появились на Ближнем Востоке, с маленьких стен, а сейчас высота самой выдающейся в мире дамбы — гидроэлектростанции «Цзиньпин-1» в Китае — составляет 305 м.