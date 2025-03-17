ГК «Вагнер Авто» познакомила Петербург с Changan CS75plus NEW

Группа компаний "Вагнер Авто" представила петербуржцам Changan CS75plus NEW. Первыми обновлённый кроссовер одного из самых популярных в стране автобрендов испытали гости "Чанган Центров Вагнер" – на тест-драйве в формате семейного уик-энда.
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