В Барселоне зафиксировали самую высокую за 112 лет температуру

Столбик термометра в Барселоне поднялся до рекордных 40,7°С. Об этом сообщает издание The Guardian. Данный показатель был зафиксирован накануне и стал рекордным для испанского города за последние 112 лет.
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