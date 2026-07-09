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Газета.ру

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В Барселоне зафиксировали самую высокую за 112 лет температуру

В Барселоне зафиксировали самую высокую за 112 лет температуру

Столбик термометра в Барселоне поднялся до рекордных 40,7°С. Об этом сообщает издание The Guardian. Данный показатель был зафиксирован накануне и стал рекордным для испанского города за последние 112 лет.

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