Юрист Яковлева: работающие родители могут взять отгул в День знаний

В День знаний родители могут использовать имеющийся отгул, если в течение года они работали сверхурочно в выходные или праздничные дни или сдавали донорскую кровь, чтобы попасть на торжественную линейку к ребенку.
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