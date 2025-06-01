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Царьград

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Богачев: облако плазмы достигло Земли на сутки раньше и вызвало мощную бурю

Богачев: облако плазмы достигло Земли на сутки раньше и вызвало мощную бурю

Магнитная буря класса G4 накрыла Землю 1 июня.Крупное облако плазмы достигло Земли на сутки раньше прогноза – об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

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