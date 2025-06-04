Сергей Павлович анонсировал скорый бой: есть хорошие новости!

Сергей Павлович, известный российский боец в тяжелой весовой категории, который сейчас занимает четвертое место в рейтинге UFC, объявил, что его следующий поединок будет официально анонсирован в ближайшее время.
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