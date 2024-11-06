Бут: система выборов в США больше соответствует XVIII веку

Российский предприниматель и депутат Законодательного собрания Ульяновской области Виктор Бут, вернувшийся в Россию в 2022 году в рамках обмена заключенными, в беседе с РИА Новости высказал мнение, что сложная система выборов в США, где ключевую роль играют выборщики, утратила актуальность и больше подходит для восемнадцатого века, чем для современности.