Валиева анонсировала своё новое шоу про путешествия

Российская фигуристка Камила Валиева и блогер Карина Кросс анонсировали свой будущий проект. «Мы с Кариной скоро будем вести тревел-шоу, показывать различные традиции регионов нашей страны», — сказала Валиева на Первом канале.
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