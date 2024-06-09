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Валиева анонсировала своё новое шоу про путешествия

Валиева анонсировала своё новое шоу про путешествия

Российская фигуристка Камила Валиева и блогер Карина Кросс анонсировали свой будущий проект. «Мы с Кариной скоро будем вести тревел-шоу, показывать различные традиции регионов нашей страны», — сказала Валиева на Первом канале.

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