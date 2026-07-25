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Регионы России

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Симона Байлз вновь госпитализирована из-за проблем со здоровьем

Симона Байлз вновь госпитализирована из-за проблем со здоровьем

Семикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз вновь оказалась в больнице. Американская спортсменка 29 лет опубликовала в Instagram (признана экстремистской организацией и запрещена) фотографию из палаты вместе со своим супругом, игроком клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) "Индианаполис Колтс" Джонатаном Оуэнсом, не уточнив конкретную причину госпитализации.

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