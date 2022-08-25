Платошкин: был ли в 1941 году облет Москвы с Тихвинской иконой

Сторонник Платошкина Николай Платошкин отмечает, что в современности, когда даже в документальных фильмах говорят о Великой Отечественной, нередко можно встретить утверждение, что в 1941 году был облёт Москвы с Тихвинской иконой Божьей матери.
Сторонник Платошкина Николай Платошкин отмечает, что в современности, когда даже в документальных фильмах говорят о Великой Отечественной, нередко можно встретить утверждение, что в 1941 году был облёт Москвы с Тихвинской иконой Божьей матери.
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