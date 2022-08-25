Любопытно, однако

74 086 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Нина
    Казаки, если вы мужики, сделайте так, чтобы у этой бабаёшки микрофон не включился. Не позорьте свой казачий род, слуш...«Заводят с окраин...
  • Михаил Литвак
    Хохложопые УРОДЫ перевоспитать их невозможно даже и не мечтайте они всегда были такими --только в расходНу что , хозяева ...
  • Евгений Попов
    Казаки и памирская сучка?«Заводят с окраин...

Платошкин: был ли в 1941 году облет Москвы с Тихвинской иконой

Платошкин: был ли в 1941 году облет Москвы с Тихвинской иконой

Сторонник Платошкина Николай Платошкин отмечает, что в современности, когда даже в документальных фильмах говорят о Великой Отечественной, нередко можно встретить утверждение, что в 1941 году был облёт Москвы с Тихвинской иконой Божьей матери.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх