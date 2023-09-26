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Hardcore Boxing Кудин – Ибрагимов: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

4 октября в Москве состоится турнир Hardcore Boxing. В главном событии пройдет поединок в тяжелом весе между Алексеем Кудином и Хадисом Ибрагимовым.

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