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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У «Динамо» пока не увидел ни игры в атаке, ни прессинга при обороне. Логичен вопрос – что такого есть у Шварца, чего не было у Гусева?» Шалимов о бело-голубых

Бывший тренер клубов РПЛ Игорь Шалимов оценил игру «Динамо» в первом матче после возвращения  Сандро Шварца .

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