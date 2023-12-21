Экономист Дайнеко рассказала о нюансах продажи ипотечной квартиры

Эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что при продаже ипотечной квартиры есть особенности, которые стоит учитывать и продавцу, и покупателю.
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