Science and Administration, "Hazel" in Brussels, Japanese honor: morning coffee with EADaily

It is very interesting how some sensible people on different sides of the planet say the same thing. "Western politicians and the media are provoking Russia to strike outside Ukraine," explains Lars Bern on the Swedish SwebbTV station.
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