Жертвой дистанционных аферистов стал 22 –летний житель областного центра. Со слов потерпевшего ему на телефон позвонил неизвестный, который представился сотрудником сотовой компании.
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