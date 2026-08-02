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Грузия делает ставку на Китай и Средний коридор, пока переговоры с ЕС зашли в тупик

Грузия делает ставку на Китай и Средний коридор, пока переговоры с ЕС зашли в тупик

Грузинские официальные лица один за другим выступают с резкими заявлениями в адрес Брюсселя. Флаги Евросоюза все еще висят на улицах Тбилиси, но риторика властей изменилась: теперь сближение с ЕС открыто ставят под вопрос.

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