В Шымкенте организатор концерта Кайрата Нуртаса арестован после давки, возникшей из-за продажи билетов сверх вместимости площадки; в результате происшествия 18-летняя девушка получила травмы и была госпитализирована.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- GS "Пусть говорит со...
- Россия "удовлетво...
- ХЛ Организатор празд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым