Академия наук Швеции раньше срока разослала письма с именами нобелевских лауреатов по химии. Согласно пресс-релизу, премия присуждена трем работающим в США исследователям за открытие и синтез квантовых точек — американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу и россиянину Алексею Екимову.