Академия наук Швеции раньше срока разослала письма с именами нобелевских лауреатов по химии. Согласно пресс-релизу, премия присуждена трем работающим в США исследователям за открытие и синтез квантовых точек — американцам Мунги Бавенди и Луиcу Брюсу и россиянину Алексею Екимову.
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