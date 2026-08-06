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Происшествия

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СК России продолжает расследование преступлений киевского режима в Курской области

СК России продолжает расследование преступлений киевского режима в Курской области

В августе 2024 года украинские вооруженные формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу.

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