В августе 2024 года украинские вооруженные формирования незаконно вторглись на территорию Российской Федерации в Курской области и оккупировали несколько десятков населенных пунктов, включая районный центр Суджу.
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