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В подмосковной Балашихе три человека скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

В подмосковной Балашихе три человека скончались из-за отравления суррогатным алкоголем

Три человека скончались после употребления суррогатного алкоголя в подмосковной Балашихе. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Подмосковью.

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