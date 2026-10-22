За девять месяцев 2026 года в Челябинской области оформили 1,2 млн электронных полисов ОСАГО, что составляет 2,7% всех продаж е-ОСАГО в стране и обеспечивает региону шестое место в общероссийском рейтинге.
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