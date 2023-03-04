До +6 градусов потеплеет в Алтайском крае 5 марта На дорогах будет очень скользко В Алтайском крае в воскресенье, 5 марта, ожидается от 0 до -5 градусов, в предгорьях местами потеплеет до +6, следует из прогноза регионального Гидрометцентра.