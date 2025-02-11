Google расширяет NotebookLM Plus для индивидуальных пользователей

Google распространила NotebookLM Plus, платную версию своего помощника для ведения заметок и исследований на основе искусственного интеллекта, на индивидуальных пользователей, подписанных на тарифный план Google One AI Premium, спустя почти два месяца после его дебюта для предприятий в Google Cloud и через Google Workspace.