Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 499 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Иди копай канадское море...в резервации.Я ошибся в страте...
  • лина любимцева
    ОДЕССА МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД!!    ОДЕССА - РУССКИЙ ГОРОД!!Россия требует от...
  • Александр Ляшенко
    Чёрноморское побережье должно от Дуная до Крыма быть российским,Это наша будущая безопасность.Укрожопые пусть сидят в...Россия требует от...

Россиянам объяснили, почему банки отказываются от «старых» денег

Россиянам объяснили, почему банки отказываются от «старых» денег

Отказ банков от «старых» денег можно трактовать двояко — одни не готовы переоформлять открытые до повышения ставок вклады на новых условиях, другие не принимают купюры прежних лет выпуска, рассказал агентству «Прайм» доцент Экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх